Secretário de segurança pública do Acre, Emylson Farias previu situação de calamidade em presídios

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 09/01/2017 14:45:16

O secretário de segurança pública do Acre, Emylson Farias, iniciou uma série de vistas aos presídios do Estado. O objetivo é evitar rebeliões e atos de violência nas unidades locais, da mesma forma que aconteceu nos Estados do Amazonas e Roraima, quando dezenas de presos foram assassinados na guerra de fações deflagrada em todo o país.

Nesta segunda-feira (9), o secretário visitou o presídio de Cruzeiro do Sul. Em entrevista concedida ao programa Bar do Vaz, de ac24horas – no ano passado, Farias antecipou que medidas deveriam ser implementadas para evitar que o Acre fosse surpreendido como aconteceu em unidades prisionais de outros estados brasileiros.

Na oportunidade, ele destacou que presídio “é um tema instigante”, ressaltando que a situação é “extremamente calamitosa nos presídios. Tem que tá olhando sempre o contexto nacional, que às vezes contamina no contexto local”, alertando que os “apertos” em líderes de facções poderiam resultar em atentados futuros.

Emylson Farias enfatizou que “em quase todos os estados tivemos aumento do crime contra a vida”. Para ele, a violência tem que ser vista pelo “viés econômico e social”. Segundo Farias, as retaliações de facções seriam “diretrizes que às vezes são orientações que podem vir de qualquer outro lugar do país”.

“Organizações criminosas existem em qualquer lugar do país. Somos um dos estados que mais prende. Infelizmente, o indicador de prisão não diz que diminuímos a violência. O crime está em todos os locais. Ele não respeita o Acre, Rondônia ou Amazonas. O que não vai faltar nunca é comprometimento”, acrescenta Farias.

Assista a íntegra da entrevista concedida pelo secretário em agosto de 2016: