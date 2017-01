Sebastião Viana e equipe já estão nos Estados Unidos para aprimorar o Inglês

João Renato Jácome - 09/01/2017 09:03:29

Sete de janeiro. Esse foi o dia em que o governador Sebastião Viana e assessores viajaram para os Estados Unidos, onde devem, por mais de 20 dias, participar de agendas que incluem, entre outros compromissos, a participação em um curso para aprimorar a prática do inglês. A viagem foi manchete do ac24horas na primeira quinzena de dezembro.

Segundo o governo, a viagem é um convite da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF – sigla em inglês), um coletivo de governantes que estuda e propõe melhorias para o meio ambiente. Os recursos para a viagem, afirma o Palácio Rio Branco, são fruto de parcerias, e não de recursos próprios do caixa do governo.

“O Programa Global REDD Early Movers (REM), por meio do Banco de Desenvolvimento KfW, tem como objetivo a captação de recursos com fundos de investimentos público e privado, ampliação da cooperação técnico-científica com universidades e centros de pesquisa em inovação, ampliação de mercados para a venda de produtos do Acre e a cooperação no âmbito da gestão pública.

Ao tentar justificar a viagem, o governo foi além: informou que mantém “pioneirismo na política de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal com Benefícios Socioambientais (REDD+)” e que “o estado tem um reconhecimento internacional na aplicação de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável”. E isso levou a viagem a uma repercussão extremamente negativa.

Até esta segunda-feira, 09, a Secretaria de Comunicação não havia divulgado nenhuma imagem da viagem nem a discrição da agenda. Participam da comitiva acreana o porta-voz do governo, Leonildo Rosas, o diretor da Companhia de Serviços Ambientais, Dande Tavares, a diretora do Instituto de Mudanças Climáticas, Magaly Fonseca. O servidor da Secretaria de Comunicação, que integra a equipe, não teve o nome divulgado.