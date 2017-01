Rio Juruá sofre vazante e por enquanto não preocupa autoridades da Defesa Civil

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 09/01/2017 16:50:37 Corresponde no Vale do Juruá

Com 42 centímetros acima da cota de alerta (de 11,80 metros), o Rio Juruá não representa perigo – pelo menos nos próximos dias – para os moradores das regiões baixas do município de Cruzeiro do Sul, segundo informou nesta segunda-feira, 9, o subcomandante do Corpo de Bombeiros da região, capitão Rômulo Barros.

Graças a uma trégua das chuvas em suas cabeceiras, o Juruá baixou cerca de dois metros no município de Marechal Thaumaturgo. Em no máximo dois dias a vazante deverá ser verificada também em Cruzeiro do Sul.

Na sede do Juruá não há desabrigados, garantiu Rômulo Barros à reportagem do ac24hotras.

Porto Walter e Rodrigues Alves também não são ameaçados por uma cheia neste momento.

Além desses municípios, a Defesa Civil no Juruá mantêm constante monitoramento sobre o Rio Môa, que banha a cidade de Mâncio Lima.