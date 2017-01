Receita libera consulta a lote residual do Imposto de Renda

Da redação ac24horas - 09/01/2017 08:50:29

A Receita Federal liberou nesta segunda-feira (9) a consulta ao lote multiexercício de restituição do Imposto de Renda, contemplando as restituições de quem caiu na malha fina e corrigiu as informações nos exercícios de 2008 a 2016.

A consulta pode ser feita pelo site: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp

Nesse lote, estão incluídos 177.539 contribuintes, que receberão o dinheiro no dia 16 de janeiro, no valor total de R$ 370 milhões.

Para saber se caiu na malha fina, os contribuintes podem acessar o “extrato” do Imposto de Renda no site da Receita Federal no chamado e-CAC (Centro Virtual de Atendimento). Clique aqui para acessar o e-CAC.

Para acessar o extrato do IR é necessário utilizar o código de acesso gerado na própria página da Receita Federal, ou certificado digital emitido por autoridade habilitada.

Após verificar quais inconsistências foram encontradas pela Receita Federal na declaração do Imposto de Renda, o contribuinte pode enviar uma declaração retificadora. Quando a situação for resolvida, o contribuinte sai da malha fina e, caso tenha direito, a restituição será incluída nos lotes residuais do Imposto de Renda.