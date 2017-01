Pedido de interdição do Hosmac é ajuizado pelo Ministério Público

Da redação ac24horas - 09/01/2017 17:30:04

Falta de medicamentos e alimentos, pacientes dormindo no chão e um cheiro insuportável. Problemas como esses levaram o Ministério Público Estadual a pedir, nesta segunda-feira, dia 09, a interdição imediata do Hospital de Saúde Mental de Rio Branco, o Hosmac. Saiba mais no vídeo.