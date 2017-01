Mulher passa mal enquanto aprendia a pilotar motocicleta

Da redação ac24horas - 09/01/2017 10:36:40

A moradora do bairro do Formoso, Miraci dos Santos Moraes, de 49 anos, morreu neste domingo (08) enquanto aprendia a dirigir uma motocicleta na Estrada da Variante, em Cruzeiro do Sul (AC). A mulher passou mal, tendo possivelmente um infarto fulminante.

De acordo com as informações repassadas pelo filho da vítima, ele e mãe trafegavam na Estrada da Praia Grande, próximo a Variante, ele ensinava a mãe a dirigir, quando ela parou a motocicleta e deitou sobre o tanque da moto, já passando mal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e os parentes saíram com a mulher em um carro ao encontro da ambulância, mas a mulher já havia falecido quando chegaram até o Samu. As informações são do site Juruá Online.