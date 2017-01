Moradores de Cruzeiro do Sul esperaram mais de 90 dias pela expedição do RG

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 09/01/2017 16:45:35 Corresponde no Vale do Juruá

Quem vive no Vale do Juruá precisa ter muita paciência na hora de tirar a 1ª ou 2ª via do documento de identidade. Sem estrutura para atender a demanda da região, o Instituto de Identificação do Acre leva até 90 dias – ou mais, conforme apurado pela reportagem – para disponibilizar o documento.

Ainda que o processo de identificação do solicitante seja feito nos municípios, a expedição depende do trâmite realizado na capital, o que acarreta atraso nas entregas.

Com o capotamento, na BR-364, do único veículo que transportava os documentos de Rio Branco ao Juruá, no ano passado, o órgão não tem enviado as carteiras de identidade. Sobram transtornos para quem precisa do documento na hora de viajar, fazer uma procuração, abrir uma simples conta bancária ou renovar a carteira de habilitação.

Consultada sobre o assunto em dezembro do ano passado, a Secretaria de Comunicação do governo do Estado entrou em contato com o diretor do Instituto de Identificação do Acre, Sandro Rodrigues, que admitiu não haver veículo para transporte das CIs. Ele assegurou, porém, que o problema seria sanado no começo deste ano, o que ainda não aconteceu.

Limite de atendimento diário

A grande demanda pelo documento de identidade, na sede do departamento de identificação em Cruzeiro do Sul, obriga que os funcionários adotem o sistema de distribuição de senha. Isso significa que há limite de atendimento diário no órgão.

Antônio Souza espera o documento há quase três meses. “Cansei de esperar pela minha carteira”, diz ele.

Não obstante a gratuidade na expedição da primeira via da identidade, tirar uma segunda via custa R$ 28,76 ao cidadão. Mas pagar a taxa não significa garantia de acesso ao documento.

Quem recorre ao serviço no Juruá tem a impressão de que os moradores da região foram esquecidos pelo governo.