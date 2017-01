India Acreana de 126 anos pode ser a pessoa mais velha do mundo; ela vive em aldeia na cidade de Feijó

Da redação ac24horas - 09/01/2017 12:44:27

Uma acreana de 126 anos, moradora de uma aldeia localizada nas proximidades município de Feijó, cidade distante 350 km de Rio Branco, pode ser a mulher mais velha do mundo.

Maria Lucimar Pereira, é natural de Feijó e nasceu em 03 de setembro de 1890. Ela é da etnia kaxinawá e mora na Aldeia Grota.

A identidade juntamente com uma foto da idosa, foi publicada por um internauta na rede social “Facebook” nesta segunda-feira (09). O jovem Gley Marcos é vigilante em uma agencia bancária daquele município e ao manusear o documento, percebeu a idade da idosa e quis compartilhar com os amigos.

A mulher considerada oficialmente a mais velha do um mundo é a italiana Emma Morano, que tem hoje 118 anos. A idosa vive sossegadamente na cidade de Verbania, na região do Piemonte, no norte da Itália.