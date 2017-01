Brasileia recebe serviços de capina, limpeza e de combate à Dengue

BRASILEIA – A prefeita Fernanda Hassem, realizou na manhã de hoje (9), no município de Brasileia, distante cerca de 230 km da capital, o lançamento da Ação de Inverno e a Campanha de Combate a Dengue. O ato contou com a presença dos vereadores Rosildo Rodrigues (PT), Rozevete de Souza (PSB), do presidente da câmara Rogério Pontes(PMDB), e dos presidentes de bairros Aurélio César, Tereza da Silva, Francisca Elizangela, Sebastião Ferreira, Francisco Dantas, além de toda equipe da Secretaria de Obras.

Cada servidor recebeu kit com camiseta, luva, bota e óculos. A campanha começou pelo centro da cidade, e foi elaborado um calendário para que a comunidade possa acompanhar e ajudar retirando o lixo dos quintais. A presidente da União Municipal das Associações de Moradores de Bairros (UMAMB), Joana Bandeira, falou sobre o que representa a ação para os moradores da cidade.

“Essa é uma ação de extrema importância para os moradores, vamos acompanhar todo o trabalho nos bairros, e temos certeza que agora vai ser diferente”, disse.

O Secretário de Obras, Carlinhos do Pelado, ressaltou a importância da ação para o município que estava completamente abandonado.

“Essa ação é fruto da uma parceria com o governo do Estado, e nosso compromisso é limpar toda a cidade dentro de uma rota que já foi estabelecida, são duas frentes de trabalho. E por isso estamos dando condições dignas de trabalho a nossa equipe, e assim vamos crescer todos juntos”, falou.

Fernanda Hassem convocou os moradores para que ajudem a prefeitura nessa ação.

“Peço apoio e participação da população, a equipe da prefeitura não tem como fazer tudo sozinha, os moradores precisam nos ajudar acolhendo a equipe de conscientização de combate a dengue, e também para que coloque os entulhos na frente das casas. É um trabalho conjunto com a população” falou a prefeita.

A prefeita apresentou também a logomarca da gestão, Brasileia-Fronteira da Esperança.

“É uma logomarca simples, direta que foge de cores partidárias, valoriza o verde da nossa floresta e o nosso povo. E reflete ainda o sentimento de dias melhores, de uma cidade desenvolvida, de mais trabalho, e um olhar no futuro”, finalizou.