Atendimento na Defensoria Pública do Estado do Acre na capital deve ser nomalizado nesta terça-feira, 10

Da redação ac24horas - 09/01/2017 10:30:27

Em decorrência do ataque por bandidos na Defensoria Pública do Estado do Acre, em Rio Branco, os atendimentos soram suspensos e devem ser normalizados somente nesta terça-feira (10). Nesta segunda-feira (9), o órgão está com os atendimentos suspensos.

O ataque ocorreu na madrugada de sábado (7). A porta de vidro chegou a ser quebrada. Os criminosos efetuaram disparos e atiraram um artefato. O prédio passa por perícia.

Após o ataque, uma carta foi deixada no prédio com exigências para melhorias no sistema penitenciário e ameaças a patrimônios públicos e agentes de segurança caso o pedido não seja atendido. O autor ainda não foi identificado.