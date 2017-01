Pastor Valdemiro é atacado em culto e leva facadas no pescoço na sede da Igreja Mundial do Poder de Deus

Rio – Um dos pastores mais conhecidos do Brasil, Valdemiro Santiago, sofreu um atentado durante o culto na manhã deste domingo na Igreja Mundial do Poder de Deus, no Brás, na Zona Sul de São Paulo. Ele realizava o culto quando uma pessoa, ainda não identificada, o esfaqueou duas vezes no pescoço. O ataque ocorreu por volta das 8h, horário em que sua pregação estava sendo transmitida ao vivo para todo o país.

O pastor foi hospitalizado e passou por cirurgia. Ele levou cerca de 20 pontos e não corre risco de vida.

Em vídeo no hospital, ao lado de sua esposa, a bispa Franciléia, a vítima tranquilizou os fiéis dizendo que perdoa o criminoso. “Estava limpando as mãos, acabando de ouvir um milagre de um testemunho. Entrou alguém que eu não sei, por trás, e me deu uma facada no pescoço. Mas fiquem tranquilos, a gente só vai quando Deus quer. Que Deus abençoe vocês e eu perdoo a pessoa que fez isso, não sei quem é, mas ela carece de perdão”.

O pastor também afirma que já sofreu situações muito piores do que essa facada.

A Polícia Civil de São Paulo prendeu o suspeito em flagrante. Ele foi contido por seguranças da igreja e levado para a 8ª DP (Bras). Segundo a polícia, o homem não é um fiel. Ele vai responder por tentativa de homicídio. Sua identidade não foi revelada.

Santiago fundou sua própria denominação evangélica em 1998, depois de romper com Edir Macedo, e é hoje um dos pastores mais populares do País. A Igreja Mundial do Poder de Deus já conta com 4,5 mil templos no Brasil e no exterior. O crescimento se deve em parte à presença de Santiago na mídia – ele tem dois canais de TV 24 horas.