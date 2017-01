Motorista perde o controle, causa acidente na madrugada, foge e deixa jovens dentro veículo

Da redação ac24horas - 08/01/2017 11:40:39

Um motorista ainda não identificado causou um grave acidente na ciadade de Brasileia, na madrugada deste domingo (8). Segundo informações do portal o altoacre.com – um Ford Ka de placas MZO-3563 – que era dirigido em alta velocidade invadiu o estacionamento da rodoviária do município, capotou e bateu em um ônibus que estava parado no local.

O condutor fugiu e não prestou corro para duas que estavam no veículo. Uma das vítimas é uma menor de 17. A segunda vítima foi identificada como Jalcilene Menezes de Souza (21). As duas foram socorridas por populares e sofreram apenas escoriações leves pelo corpo. Uma tragédia maior não aconteceu porque no momento poucas pessoas estariam na rodoviária.

Informações e fotos de Alexandre Lima