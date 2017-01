Carreta carregada de madeira tomba em cruzamento entre a avenida Ceará e rua Pernambuco

Da redação ac24horas - 08/01/2017 17:09:44

Uma carreta tombou na tarde deste domingo, 8, no cruzamento entre a avenida Ceará e a rua Pernambuco.

O veículo estava carregado de madeira e virou ao tentar entrar na rua Pernambuco. Toda a madeira ficou na avenida.

Homens do Corpo de Bombeiros estão no local e trecho da rua está interditado para os trabalhos de remoção do veículos e dos materiais.