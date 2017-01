Após denúncia anônima, Polícia Militar prende grupo criminoso com armas de fogo no bairro Bosque

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Wellington Mota – Assessoria de Comunicação da PMAC

Uma denúncia anônima levou os homens do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) a prender na noite deste sábado, 07 de janeiro, quatro pessoas e apreender um adolescente infrator, com armas de fogo. A ação policial ocorreu na Rua Castro Alves, localizada no bairro Bosque.

Segundo informações dos policiais, eles receberam uma denúncia anônima no batalhão, que uma residência estava sendo utilizada para o cometimento de crimes por um grupo criminoso. As guarnições da unidade operacional se deslocaram imediatamente ao local, para averiguar as informações.