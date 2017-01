Acusado de assassinato é preso pela polícia no município de Feijó

08/01/2017

A polícia prendeu Edivan Ferreira da Silva (o Didi), que é acusado de matar a facadas Fábio Souza Lima (o Neguim do Xavier), no dia (6) de janeiro, em frente ao bar Água de Ouro, na cidade de Feijó.

Desde o dia do assassinato, polícias militares e Civis deram início as buscas para localizar Edivan. A polícia fez diligências por toda a noite, mas só localizou o acusado no dia seguinte, na residência de seu pai.