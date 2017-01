Preço da gasolina volta a subir no Acre e chega a R$ 4,23

Da redação ac24horas - 07/01/2017 15:22:51

A primeira semana de 2017 terminou com novo aumento no preço da gasolina. E o Acre está na relação da Agência nacional do Petróleo que aponta alta em 18 estados brasileiros. Esse é o quarto aumento em menos de 50 dias e é percebido horas após o anúncio de aumento também no preço do Diesel, o segundo em um mês. Na semana encerrada no dia 6, o Acre foi estado com a gasolina mais cara, de R$ 4,231 o litro. Além de uma média nacional de preços, a ANP divulga semanalmente os valores praticados por Estado.