Estudante é morto a facadas ao sair de “brega” em Feijó

Morreu no hospital geral de Feijó na noite da última sexta feira (6), o estudante Fábio Souza Lima de 18 anos, conhecido na cidade pelo apelido de “Neguim Xavier”.

Ele foi esfaqueado nas costelas ao sair de uma festa em um “brega” na periferia da cidade e encaminhado ao hospital.

Enquanto era atendido, Neguim chegou a conversar com policiais militares acionados para atender a ocorrencia e relevou que o autor do ataque teria sido Edvan Ferreira da Silva, o “Didi do Cutia”, que fugiu do local após esfaquear o desafeto.

Enquanto a polícia realizava buscas na tentativa de prender o acusado, o hospital informou que Fábio não resistiu aos ferimentos e morreu. Este foi o primeiro homicídio registrado em Feijó este ano. No Acre, desde o dia 1º de janeiro, foram registrados 14 mortes violentas.