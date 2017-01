Empate coloca Rio Branco na briga por vaga na Copinha

Jairo Barbosa - 07/01/2017 08:37:38

Tem jogos que nem sempre quem joga melhor vence. Foi o que aconteceu com o Santo na noite desta sexta feira (6), em Barueri, O time da Vila Belmiro, favorito contra o Rio Branco FC, abusou de perder gols, foi superior durante todo o jogo, mas não conseguiu derrotar os garotos do Estrelão, que resistiram e conquistaram um ponto que colocou o time na briga pela classificação á proxima fase da Copinha.

Quando o Peixe abriu o placar logo aos 7 minutos do primeiro tempo, com Leo Souza, tudo indicava que uma goleada estaria a caminho. Mas a previsão não se confirmou.

O Estrelão, apesar de muitos erros no setor defensivo, contou com a sorte e a falta de pontaria do ataque do time paulista, que desperdiçou chances reais de gol.

O castigo do Santos e o triunfo do Rio Branco veio nos pés do zagueiro Reginaldo Júnior, que aos 33 da etapa final cobrou falta e deixou tudo igual, 1 x 1.

O Estrelão ainda teve um jogador expulso aos 44 minutos, mas segurou o resultado e se manteve vivo para a última rodada, quando decide a vaga encarando o Floresta, do Ceará;.

O Santos lidera o grupo com 4 pontos, Audax e Floresta somam 3 pontos e o Estrelão é o lanterna com 1, mas todos ainda tem chance.