Desconhecidos atacam a tiros prédio da Defensoria Pública, em Rio Branco

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 07/01/2017 10:21:19

Na primeira madrugada após A Secretaria de Segurança Pública decidir isolar no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), em presídios do Acre,44 líderes de facções criminosas, um ataque contra o prédio da Defensoria Pública, ode ter sido o primeiro sinal que os criminosos irão reagir diante da medida adotada pelas forças de segurança.

Por volta das 2 horas da manhã, desconhecidos efetuaram vários disparos contra o prédio da Defensoria Pública, na Rua Custódio Freire, na capital do Acre.

Os tiros acertaram a porta de vidro do prédio e também deixaram marcas na parede. No momento do ataque, segundo o defensor Fernando Morais, havia apenas um vigilante no local, que estaria na parte detrás do prédio e não se feriu.

“O vigilante relatou que apenas ouviu os disparos. Felizmente ninguém se feriu”, contou Morais.

Ainda de acordo com o defensor, os criminosos teriam deixado uma carta com ameaças, mas ele disse não ter confirmada ainda essa informação.

Fernando Morais disse que o diretor geral da DPE, Jorge Andrada foi designado para ir na delegacia acompanhar o caso.