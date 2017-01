Dados revelam que casos de malária aumentam mais de 35% em Cruzeiro do Sul no período de um ano

João Renato Jácome - 07/01/2017 08:45:46

Os casos de malária registrados em Cruzeiro do Sul (AC) aumentaram 35% em um ano. 2015 foram pelo menos 13.806, enquanto em 2016 esses números aumentaram para 18.699, de acordo com dados do Setor de Combate a Endemias.

O coordenador do setor no município, Hélio Cameli, atribui parte do aumento a falta de medicamento, primaquina, em falta nos últimos dois meses de 2016. As informações são do site Juruá Online.

“Em parte a falta de medicamento contribuiu para o acréscimo. Essa malária no decorrer do tempo pode voltar para os pacientes. Essa situação tá contornada, pois recebemos mais de 60 mil comprimidos da primaquina para a região. Quero deixar bem claro para população não se preocupar. Já estamos aguardando uma nova remessa do ministério”, relatou o gerente.

Para este ano o setor de Endemias prevê a regularização dos agentes , quando devem ser convocados os aprovados no processo seletivo , realizado em 2016. “Estamos aguardando a regularização dos agentes para este ano. Estamos na expectativa de intensificar mais as ações”, relatou o gerente.