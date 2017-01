Rio Juruá próximo da cota de aleta atinge famílias de cinco bairros

Jairo Carioca - jscarioca@gmail.com 06/01/2017 10:29:05 Editoria de Cidades

CRUZEIRO DO SUL – Membros da Defesa Civil e Bombeiros com o nível elevado das águas do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, monitoram diariamente, os bairros Lagoa, Miritizal, Olivença, Boca do Moa e Várzea, que anualmente são afetados pela cheia.

O manancial está a 40 centímetros da cota de alerta, que é de 11,80 metros. Como forma de segurança, a distribuidora de energia Eletrobras-AC decidiu suspender o fornecimento de energia de 40 famílias no bairro da Lagoa.

O Corpo de Bombeiros alerta as populações atingidas para estarem atentas, nessa época, répteis gostam de procurar lugares quentes como dentro das casas. Crianças procuram lugares com risco de acidentes para tomar banhos.