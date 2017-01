Previsão é de chuva para todo o Acre

06/01/2017

No Acre, segundo o portal O Tempo Aqui, o tempo continua instável, com muitas nuvens e chuvas a qualquer momento do dia. Pode chover forte e intensamente em qualquer município, principalmente, no centro do estado e no vale do Juruá. Na Capital, as temperaturas devem variar entre 21°C e 29°C. Veja a previsão completa no vídeo.