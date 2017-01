Na Copinha, diante do Santos, Estrelão define hoje seu futuro

Da redação ac24horas - 06/01/2017 06:57:00

Qualquer resultado que não seja a vitória, elimina o Rio Branco FC da edição 2017 da Copa São. O time do Acre vai encarar nada menos que o Santos FC, equipe que também é chamada de ” Os meninos da Vila”, por ter no elenco, jovens promessas do clube da Vila Belmiro.

O Estrelão precisa da vitória para continuar vivo na competição de decidir a classificação á próxima fase diante do Floresta, do Ceará.

O técnico Vanderson dos Santos, lamentou a derrota na estréia mas disse que o grupo tem potencial para derrotar o time paulista. A novidade na equipe deve o meia Pepê, vetado pelo departamento médico na estréia, que deve assumir o lugar de Juninho.

A partida acontece a partir das 19 horas (horário de Brasília) no estádio Arena Barueri, em Barueri, na grande São Paulo.