Ministério Público e SISP intensificam medidas preventivas contra a violência no sistema prisional

Da redação ac24horas - 06/01/2017 13:14:50

O procurador-geral de Justiça do Estado do Acre, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto convocou, na manhã dessa sexta-feira (6), representantes da segurança pública no estado para discutir ações de combate e prevenção ao crime e a intensificação de medidas preventivas contra a violência no sistema prisional.

O encontro foi realizado na sede da Procuradoria-Geral de Justiça no Ministério Público do Estado do Acre e contou com a presença dos seguintes membros do Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP): Emylson Farias da Silva (Secretário de Segurança Pública), Carlos Flávio Portela (diretor geral da Policia Civil), Cel. Ricardo (Comandante da PMAC em exercício), Martin Cavalcante Hessel (diretor do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen)), Cel. Roney (Corpo de Bombeiros).

Também estiveram presentes a reunião, a coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), promotora de justiça Marcela Osório; o procurador criminal Sammy Barbosa Lopes; o promotor em exercício da vara de execução penal, Glaucio Ney Oshiro; o promotor corregedor Leandro Portela e ainda o procurador geral adjunto para assuntos jurídicos Cosmo Lima de Souza e o secretário-geral promotor de justiça Celso Jerônimo de Souza;

Entre as medidas imediatas discutidas, está o aumento de efetivo de fiscalização e outros mecanismos de controle, consideradas estratégias de curto, médio e longo prazo. Essas ações serão noticiadas no devido tempo, depois de alinhadas entre o próprio grupo e seus respectivos órgãos no Estado.