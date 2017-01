Escola Menino Jesus será entregue revitalizada no mês de fevereiro

Jairo Carioca - jscarioca@gmail.com 06/01/2017 10:25:21 Editoria de Cidades

RIO BRANCO – A Escola Menino Jesus, a mais antiga de ensino infantil do Estado, que está sendo revitalizada, deverá ficar pronta até o final de fevereiro e já receberá os alunos para o início do ano letivo de 2017, marcado para o dia 6 de março. O prefeito Marcus Alexandre, a vice Socorro Neri e secretários estiveram no local na manhã da última quarta-feira, 4, verificando o andamento da obra de reforma.

“Eu havia firmado compromisso com os pais para que as aulas deste ano já começassem aqui e vamos cumprir. Também vamos ter aqui uma Sala Memória, que vai contar a história destes 67 anos da Escola Menino Jesus”, confirmou o prefeito.

A obra de revitalização da Escola Menino Jesus é executada com recursos próprios da Prefeitura e inclui, além da estrutura física, a construção e adaptação de rampas e banheiros com acessibilidade e reformulação das redes elétrica e hidráulica. Já os componentes da fundação da escola, como parte do piso dos corredores e de uma das salas de aula, que tem ladrilhos hidráulicos coloridos, foram mantidos.

A nova estrutura terá capacidade para atender 350 crianças de 4 e 5 anos de idade, alunos do pré I e II. A diretora do Menino Jesus, Adalvani Pinheiro, relatou que os pais estão ansiosos para o retorno das aulas na nova estrutura.

“Estamos desde 2015 funcionando no bairro Abrão Alab, mas os pais querem muito o retorno para o Centro, já que muitos trabalham nessa região da cidade. Aqui teremos mais condições de oferecer um serviço de maior qualidade para os alunos”, explica.

A vice-prefeita Socorro Neri e o secretário de Educação Márcio Batista lembram o aspecto histórico da Escola Menino Jesus, fundada em 1949 e que já teve como alunos os ex-governadores Jorge Viana e Binho Marques.

“Essa escola é uma referência para várias gerações e faz parte da história da educação no Estado, sendo a primeira na modalidade de ensino infantil, por isso, sua importância”, destacou Márcio Batista.