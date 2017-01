Dez assassinatos são registrados nos primeiros seis dias de 2017 no Acre

A sensação de insegurança que tomou conta da população acreana em 2016 devido a guerra entre as facções criminosas Comando Vermelho e Bonde dos 13, deve continuar intensa em 2017.

Dados levantados por ac24horas, revelam que nos primeiros seis dias do mês de janeiros, dez pessoas foram mortas violentamente. Cinco dessas mortes foram registradas apenas em Rio Branco, sendo um delas dentro do Complexo Penitenciário Dr. Francisco de Oliveira Conde. Já no interior do Acre, assassinatos foram registrados em Cruzeiro do Sul, Acrelândia, Senador Guiomard e Sena Madureira, este último município com dois óbitos.

Sobre o número de mortes violentas no incio do ano, a Secretaria de Segurança não confirma, mas explica que números oficiais serão apresentados no final do mês de janeiro, incluindo inclusive dados completos de 2016, onde mais de 350 mortes violentas foram registradas em todo o Estado.

Segundo apurado pela reportagem, nem todas as mortes registradas até o momento em 2017 tem ligações com facções criminosas.