Consórcio de empresas anuncia fase de conclusão da encosta da Boulevard Augusto

Jairo Carioca 06/01/2017 Editoria de Cidades

O consórcio de empresas que executa as obras de recuperação do desbarrancamento na Rua Boulevard Augusto Monteiro, entre os bairros Triângulo e Quinze, anunciou divulgou nesta sexta-feira (6), imagens da fase de conclusão dos serviços. A obra inclui execução do muro de arrimo, drenagem de águas pluviais, rede de esgotamento sanitário e construção de calçadas que vão garantir a acessibilidade.

A ordem do serviço foi dada em maio do ano passado pelo prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre. A área, que sofreu desbarrancamento após a maior enchente do Rio Acre em 2015, localizada na curva do Rio Acre, a região recuperada é a mais afetada.

Um outro projeto também foi apresentado para a segunda região de desbarrancamento, que fica em frente ao Mercado do Quinze. O prefeito ressaltou que espera ajuda dos parlamentares federais para destinação de emendas para que a obra também seja executada o mais breve possível.