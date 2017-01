Catador de latinhas é morto a tiros no bairro Nova Estação, na capital

Da redação ac24horas - 06/01/2017 07:52:24

Um catador de latinhas foi assassinado na noite desta quinta-feira (05), na Rua São Sebastião, região do bairro Nova Estação, em frente ao colégio Francisco de Assis.

Segundo a polícia, Jedilson Batista da Silva caminhava pela rua a procura de latinhas na companhia de um amigo quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e o garupa efetuou alguns disparos.

Apenas Jedilson foi alvejado e morreu antes da chegada do socorro. O homem que estava com a vítima, informou a policia que possivelmente o crime tenha ocorrido por acerto de constas. Jedilson teria ficado com drogas que teria achado na rua e seriam de um traficante da área.

Após a coleta de informações e os trabalhos da perícia o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML)