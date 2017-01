Carro com grupo de amigos sai da pista e capota por causa de buracos da Estrada do Pacífico, no Alto Acre

João Renato Jácome - 06/01/2017 15:18:36

Uma grupo de amigos, que viajava para o Peru, se envolveu em um acidente na Estrada do Pacífico. O veiculo, que estava com quatro pessoas, saiu da estrada após caírem num corredor de buracos da estrada. Eles precisaram de atendimento médio no Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia (AC).

Segundo noticiou o site O Alto Acre, o veículo capotou por pelo menos cinco vezes até parar do lado de fora da estrado, no meio do mato. Graças aos cintos de segurança, ninguém saiu gravemente ferido.

Segundo o motorista, Marcelo Garrido, a mãe dele reclamava de muitas dores na região da barriga. As outras duas vítimas, jovens, estão bem e não precisaram ficar internadas.