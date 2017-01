Senador Jorge Viana faz reunião com novos prefeitos do Alto Acre

Da redação ac24horas - 05/01/2017 19:10:40

O senador Jorge Viana já no primeiro dia do ano cumpriu uma agenda de trabalho com o prefeito Marcus Alexandre de Rio Branco. E, já no dia seguinte, o senador e o deputado Angelim tiveram uma longa reunião com a equipe da área social do município, liderados pela secretaria Dôra e logo a seguir outro encontro com a equipe da secretaria de agricultura e abastecimento, liderados pelo Fadel.

Ontem, os dois parlamentares iniciaram essa agenda de visitas de trabalho com os prefeitos do interior, começando por Xapuri e, em seguida, pelos outros municípios do Alto Acre. Teve uma primeira reunião de trabalho com a nova administração de Xapuri. Logo cedo se reuniram com o prefeito Bira Vasconcelos e com a vice-prefeita Maria Auxiliadora e a equipe. Uma reunião de trabalho onde ele, como ex-prefeito e ex-governador, o Angelim, como ex-prefeito de Rio Branco, e a deputada Leila, como ex-prefeita de Brasiléia, puderam falar da experiência que têm e do momento de crise política e econômica que o Brasil vive. Um momento difícil que se reflete nos estados e, especialmente, nos municípios. Foi uma longa reunião onde procuraram estimular o trabalho da prefeitura que começa agora.

Segundo o senador: “foi muito bom chegar em Xapuri e encontrar o Bira e sua equipe fazendo uma verdadeira faxina nos prédios, na própria prefeitura, nos prédios públicos, cuidando das plantas, organizando as coisas pra poder começar o trabalho.

Logo depois, acompanhados pela deputada estadual Leila Galvão, Jorge e Angelim fizeram uma visita de cortesia ao prefeito eleito de Epitaciolândia, Tião Flores, o vice-prefeito Raimundão, vereadores e equipe. Puderam conversar e, como é o espírito do senador Jorge Viana que gosta muito da área de gestão, se colocou a disposição pra ajudar, dentro do que for possível, a nova administração municipal.

Em seguida a comitiva seguiu para Brasiléia onde tiveram uma demorada reunião com a nova prefeita eleita Fernanda Hassem, com o vice Carlinhos, vereadores e a equipe da prefeita. A situação de Brasiléia é caótica, do ponto de vista da cidade e da desesperança da população. Há também uma situação grave do ponto de vista da própria prefeitura que teve dois prefeitos nos últimos seis meses. A prefeita Fernanda Hassem tem uma responsabilidade enorme, mas também está muito animada e confiante em poder resgatar a confiança e elevar a autoestima da população de Brasiléia que é um dos municípios mais importantes e antigos do Acre.

Já na parte da tarde, o senador Jorge Viana, o deputado Angelim e seus assessores fizeram uma reunião com o prefeito de Capixaba, José Augusto, do PP. A intenção do senador foi de deixar bem claro que vai seguir trabalhando suprapartidariamente. Como sempre fez quando era governador e segue fazendo agora como senador da República. E a mesma visão tem o deputado Angelim que sempre foi muito aberto à passar adiante sua experiência. Foi uma longa reunião com o prefeito José Augusto e sua equipe, quando o senador e o deputado se puseram à disposição pra ajudar a prefeitura de Capixaba a enfrentar o desafio de governar o município nesses tempos de crise.

O ultimo município visitado foi Senador Guiomard. Os dois parlamentares federais foram à sede da prefeitura e se reuniram com o prefeito André Maia, com seu vice e a sua equipe. E mesmo o Prefeito sendo de um partido que é presidido pelo senador Petecão não houve nenhum tipo de problema. Pelo contrário, o senador Jorge Viana falou com muito respeito sobre seus colegas senadores, em especial sobre o senador Petecão. E ficou combinado que, tanto o deputado Angelim, como o senador Jorge Viana, pela experiência que tem de gestão, vão ser convidados pelo prefeito de Senador Guiomard para, já em fevereiro, participarem de um dia de trabalho, de um seminário, com a equipe da prefeitura de Senador Guiomard pra trocar experiências e ajudar o prefeito André Maia a conduzir bem a sua gestão que começa agora.

No final de 2016, entre novembro e dezembro, o senador Jorge Viana conseguiu liberar mais de 15 milhões de reais para as prefeituras, incluindo o governo do estado. Os recursos foram liberados para todas as prefeituras, com exceção daquelas que estavam inadimplentes, como a de Xapuri.

A próxima etapa de visitas que o senador Jorge Viana pretende fazer, ainda em janeiro, é esse mesmo trabalho nos municípios de Bujari, Porto Acre, Plácido de Castro e Acrelândia. A intenção é, o quanto antes, visitar todos os 22 municipios e colocar seu mandato no Senado e a sua equipe à disposição dos novos prefeitos. Nas próximas visitas, além do deputado federal Angelim, outros parlamentares deverão ser convidados – tanto deputados federais, quanto deputados estaduais – para acompanhar o senador Jorge Viana.