Publicada composição da Mesa Diretora da Câmara de Rio Branco

Da redação ac24horas - 05/01/2017 15:34:19

Foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 5 de janeiro, a composição oficial da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rio Branco para o biênio 2017/2018.

A cerimônia de posse foi realizada dia 1º de janeiro, junto com os vereadores e prefeito eleitos, mas a publicação oficial do Ato foi publicada com correções nesta quinta (5). A Mesa Diretora obedece a seguinte composição:

Presidente: Manuel Marcos Carvalho de Mesquita (PRB), Vice-Presidente: Clézio de Freitas Moreira (PSDB) ,1ª Secretario: Jackson Roberto Ramos da Silva (PT), 2º Secretario: José Carlos dos Santos Lima (PSL) e Suplente: Vereadora Elza Teixeira de Mendonça (PDT).

Na mesma publicação, o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco Vereador Manuel Marcos Carvalho de Mesquita (PRB), em cumprimento ao Art.22, Parágrafo Quarto, oficializa a posse de Marcus Alexandre Medici Aguiar e Socorro Nery nos cargos de Prefeito e Vice-Prefeita respectivamente.