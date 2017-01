Publicada convocação para Curso de Formação para Oficiais da PM e Bombeiros

Da redação ac24horas - 05/01/2017 11:00:37

Foi publicado no Diário Oficial do Acre (DOE) desta quinta-feira, 5, os editais com a convocação para a matrícula no Curso de Formação dos concursos públicos para Oficiais da Polícia Militar (PM/AC) e do Corpo de Bombeiros Militar do Acre. As matrículas seguem até o dia 16 de janeiro de 2017.

Os candidatos da PM/AC devem comparecer na Diretoria de Ensino da PM, localizada no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa de Segurança e Justiça Francisco Mangabeira (Ciesps), sediado na BR 364, Km 2, Rio Branco, das 7 às 13 horas.

Os candidatos do Corpo de Bombeiros devem comparecer no Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, situado na Estrada da Usina, n° 669, Bairro Morada do Sol, Rio Branco, das 8 às 14 horas.

A convocação com cargo, classificação final, número de inscrição, nome do candidato por ordem de classificação e nota, os requisitos para a matrícula, bem como a documentação que precisa ser apresentada estão disponíveis nos editais.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a instituição, por meio do telefone (68) 3213-1905. Também é possível obter informações de ambos os concursos com a Secretaria de Estado de Gestão Administrativa (SGA), no telefone (68) 3215-4031 ou pelo endereço eletrônico concursos.sga@ac.gov.br