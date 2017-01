Primeiro sorteio da Mega-Sena em 2017 acumula em R$ 4,5 milhões

UOL - 05/01/2017 08:56:51

A Mega-Sena acumulou no sorteio realizado nesta quarta-feira (4) no Espaço Caixa Loterias, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Ninguém conseguiu acertar as seis dezenas para levar o prêmio estimado de R$ 2,5 milhões para o concurso 1.891. Os números sorteados foram: 01 – 03 – 19 – 23 – 47 – 58.

O próximo sorteio no sábado (7) pode premiar com R$ 4,5 milhões.

Em compensação, cinco sortudos acertaram a quina e vão levar R$ 26 mil. Já os acertadores da quadra garantiram R$ 490,00.

A chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de uma em 50.063.860 possibilidades.

