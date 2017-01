Prefeitos são notificados sobre decisão do TCE que barrou aumentos salariais

Da redação ac24horas - 05/01/2017 09:50:26

As prefeituras do Acre estão sendo notificados sobre a decisão do Tribunal de Contas do Estado que barrou os aumentos salariais concedidos a prefeitos e secretários municipais no segundo semestre de 2016, em confronto com a legislação federal.

A decisão, assinada inicialmente pela conselheira Dulcinéia Araújo, tem caráter cautelar e vale para todos os municípios, com exceção de Rio Branco, que até o momento está dentro do limite prudencial de gastos.

Com base na decisão da corte de contas do Acre, os prefeitos que receberem salário utilizando-se da nova legislação municipal terá de devolver os recursos embolsados ilegalmente.