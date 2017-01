Mulher é presa com 2 Kg de droga na Rodoviária de Cruzeiro do Sul

Da redação ac24horas - 05/01/2017 12:37:17

Carla Simone Saraiva Ferreira, foi presa pela Polícia Civil, no Terminal Rodoviário de Cruzeiro do Sul (AC), quando tentava embarcar com 3,149 quilos de droga. A mulher é natural de Rio Branco, e reside em Tarauacá.

A mulher teria saído de Rio Branco, há alguns dias, com o objetivo de fazer esse transporte da droga. Em 2011, ela foi detida ao tentar embarcar com drogas no Aeroporto de Cruzeiro do Sul. Ela cumpriu pena por uma ano e oito meses.

“Fizemos o acompanhamento durante o dia de ontem. Soubemos que ela voltaria de ônibus, às 19h. Colocamos um agente para se passar de passageiro, e naquele momento fizemos a abordagem. Foi localizado o entorpecente embaixo da poltrona onde ela estava, e foi dado voz de prisão. Ela confessou toda essa transação. Ela contou que não é dona da droga, e veio buscar apenas para fazer o transporte”, informou o delegado.

A mulher receberia pelo serviço o valor de R$1 mil reais. Ela iria entregar essa droga para outra pessoa em Feijó, e essa pessoa chegaria em Rio Branco”, falou o delegado. Com informações Juruá OnLine.