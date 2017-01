Ilderlei Cordeiro reduz salários, mas nomeia esposa como secretária de Assistência Social

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 05/01/2017 15:26:03 Corresponde no Vale do Juruá

Na lista de novos secretários da prefeitura de Cruzeiro do Sul, divulgada ontem, 4, consta o nome da mulher do atual prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB). Keiliane Nunes de Melo Cordeiro foi nomeada pelo marido para a pasta de Assistência Social. Ela integra o time de 11 pessoas do primeiro escalão da prefeitura cruzeirense, e terá salário mensal de R$ 13.297,87.

Após a repercussão negativa do aumento salarial aprovado pela Câmara de Vereadores do município, no final do ano passado, Ilderlei anunciou redução de 25% sobre o próprio vencimento. A medida deverá ser extensiva ao vice-prefeito, Zequinha Lima (PP), aos secretários municipais e aos vereadores de Cruzeiro do Sul.

Com o desconto, a primeira-dama do município deverá receber R$ 9.972,75 mensais, e o próprio Ilderlei, R$ 19.986,81.

Por telefone, o assessor de comunicação da prefeitura, Neto Vitalino, confirmou a nomeação de Keiliane Cordeiro para a Assistência Social.

Questionado sobre a proibição imposta pela lei antinepotismo, Vitalino garantiu, depois de consultar o advogado Tárcito Batista, controlador Interno do Município, que a nomeação da primeira-dama está amparada pela súmula vinculante nº. 13, do Supremo Tribunal Federal.

A lista do secretariado de Ilderlei Cordeiro

Gestão e Administração – Manfrine Pinheiro Da Costa

Educação – José de Souza Lima (Zequinha Lima)

Finanças – José Ivo Peres Galvão

Saúde – Edir Clemente Silva Nascimento

Cultura, Turismo, Esporte E Lazer – Dayana Maia Nascimento

Desenvolvimento Social – Keiliane Nunes De Melo Cordeiro

Obras e Infraestrutura – Joel Correia De Queiroz

Meio Ambiente – Rosa Maria Dos Santos Sampaio Da Silva

Transporte e Trânsito – José Maria De Lisboa Silva

Planejamento – Mário Vieira Da Silva Neto

Agricultura, Pesca E Abastecimento – Genilson Rodrigues Maia

Assessoria de Comunicação – Neto Vitalino

Chefia de Gabinete – Jose Antonio Muniz Verçosa

Procuradoria-Geral – Jonathan Xavier Donadoni

Controladoria Interna – Tárcito De Oliveira Batista