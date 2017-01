Hildebrando Pascoal está internado na Santa Casa de Misericórdia

Da redação ac24horas - 05/01/2017 17:21:44

O ex-coronel da Polícia Militar, e ex-deputado federal Hildebrando Pascoal está internado na Santa Casa de Misericórdia do Acre. Hildebrando teve uma crise hipertensiva logo após saber que teria de voltar para o presídio por ter descumprido as regras do regime semiaberto.

A defesa de Pascoal agiu rapidamente para informar ao Poder Judiciário sobre o quaro de saúde do ex-militar.

Hildebrando ganhou o direito ao semiaberto em outubro, após espera de quase um ano. Em 30 de dezembro de 2016 que ele ganhou o direito à prisão domiciliar, o que, agora, é fruto de questionamentos à Justiça por parte do Ministério Público.