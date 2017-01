Dois prefeitos iniciam mandato garantido emprego para irmão e esposa

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 05/01/2017 21:30:13

Fiquei muito “feliz” com as notícias que os novos prefeitos estariam preocupados com a questão da geração de emprego e renda nos municípios acreanos. O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (PMDB) e a prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino (PSD) são exemplos de gestores que querem contribuir para redução da multidão de desempregados no nosso Estado. A vida não está fácil para ninguém. Logo de cara, Ilderlei Cordeiro empregou a esposa, Keiliane Nunes de Melo Cordeiro.

Ela ocupa o cargo de secretária de Assistência Social. É nepotismo? Claro que não. A nomeação da primeira-dama está amparada pela súmula vinculante nº. 13, do Supremo Tribunal Federal. Pode até ser imoral, mas o novo prefeito contribuiu para reduzir o desemprego em Cruzeiro do Sul. Vamos aguardar pelos projetos do plano de governo de Cordeiro, quando o gestor terá a oportunidade de executar medidas para gerar novos postos de trabalho para as pessoas menos afortunadas.

Lá pelas bandas de Tarauacá – segundo servidores da prefeitura – os empregos começaram a ser gerados na administração Marilete Vitorino. Ela empregou o irmão, Raimundo Vitorino (padrasto do ex-prefeito Rodrigo Damasceno, do PT) como secretário de finanças, reduzindo o índice de desemprego no município. Acredito que vai chegar a vez da população que quer trabalhar ganhar uma oportunidade da gestora. Já este caso poderá ser visto como nepotismo. Vamos aguardar.

Ambulância quebrada há três meses



O deputado Luiz Gonzaga retomou da Índia com as energias revigoradas. O tucano não para nem no recesso. O energético indiano é bom. Em suas andanças pelo interior do Estado, Gonzaga encontrou uma oficina com várias ambulâncias dos Samu, todas com defeito e esperando peças. Segundo o parlamentar o veículo que atende o projeto Santa Luzia, está há três meses na oficina. “Um rapaz quebrou uma vértebra e não tinha ambulância com uma prancha rígida e o colar cervical para fazer o transporte, para o hospital do Juruá. Ele teve que ir em um carro impróprio e está em cadeira de rodas em Rio. Descaso do governo petista, no Acre”, denuncia o tucano.

Deputado quer evitar masturbação

O deputado Marcelo Aguiar (DEM-SP) está determinado a acabar com a festa da galera que assiste vídeo pornográfico na internet e bate umazinha. Ele apresentou um projeto à Câmara propondo que as operadoras telefônicas criem uma maneira de vetar “conteúdos de sexo virtual, prostituição e sites pornográficos”. Na justificativa ao projeto, Aguiar diz que há “viciados em conteúdo pornô e na masturbação”. Aguiar justificativa que: “Estudos atualizados informam um aumento no número de viciados em conteúdo pornô e na masturbação devido ao fácil acesso pela internet e à privacidade que celular e o tablet proporcionam. Está lançado o projeto antipunheta.

Vencemos a crise em menos de um mês



O Acre é mesmo um fenômeno. Quem não lembra do muro das lamentações que virou a Casa Rosada, no dia cinco de dezembro, quando o governador Sebastião Viana (PT) fez drama e suspense para anunciar o pagamento do 13o e salário do mês de dezembro? Ele reclamou do agravamento da crise, culpou Michel Temer (PMDB) e lamentou o corte de 300 milhões do FPE. Pois é, depois de 30 dias, parece que tudo mudou. Não estamos mais em crise. O governo anunciou a contratação de 4 mil professores e 500 policiais. Com este novo cenário, eu acredito que os servidores da educação e saúde já podem pedir aquele aumento que vem sendo negado há muito tempo.