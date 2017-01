Banco da Amazônia divulga resultados dos Editais Públicos de Patrocínio 2017

Da redação ac24horas - 05/01/2017 12:45:03

O Banco da Amazônia torna público o resultado dos Editais Públicos 2017 para patrocínio de projetos nas áreas cultural, social, esportiva, ambiental, artes visuais e feiras e eventos. São mais de R$ 1,9 milhão que serão aplicados em três editais: o de Patrocínios, com R$1,21 milhão, o da Lei Rouanet, com R$ 620 mil, e o de Pautas do Espaço Cultural Banco da Amazônia, com R$ 75 mil.

Para o edital de Patrocínios foram inscritos 568 projetos de todos os Estados da Amazônia Legal, sendo que 404 foram habilitados e 104 classificados. Desses, 46 propostas foram para realização de feiras, exposições e congressos, 21 culturais, 27 sociais e ambientais e 10 para a área esportiva.

“Mesmo diante de um cenário econômico desafiador para todas as empresas e instituições, o Banco da Amazônia permanece fomentando os mais variados projetos culturais, sociais, esportivos, ambientais e de feiras e exposições”, relata Luiz Lourenço Neto, gerente de Imagem e Comunicação do Banco da Amazônia.

Todos os projetos serão desenvolvidos em parceria com diversos atores sociais também comprometidos com o desenvolvimento sustentável da região. Os projetos para a realização de feiras e exposições têm suas ações alinhadas com o incentivo ao desenvolvimento do agronegócio regional, ao turismo, ao micro empreendedor individual, à indústria e a micro e pequenas empresas.

Os projetos culturais, incentivados ou não por Lei Municipal, são voltados à Literatura, Eventos Culturais, Música, Audiovisual e Artes Cênicas. Já os de cunho esportivo incentivam esportes olímpicos e paraolímpicos. Os da área ambiental, ou de cunho educativo, são sobre sustentabilidade ambiental e os da área social se propõem a ações de promoção à inclusão produtiva e social.

Lei Rouanet e Prêmio Banco da Amazônia de Artes Visuais 2017

No edital de Chamada Pública nº 01/2017 – Leis Rouanet foram selecionadas quatro projetos culturais, no Acre, incentivados pela lei federal. No edital de Pautas do Espaço Cultural, cujos projetos concorrem ao “Prêmio Banco da Amazônia de Artes Visuais 2017”, foram selecionados três projetos, que estarão expostos no Espaço Cultural Banco da Amazônia.

A relação com todos os projetos aprovados estão no site http://www.bancoamazonia.com.br/index.php/patrocinio.

Aprovados no Edital de Pautas do Espaço Cultural Banco da Amazônia:

SOBRE O VAZIO ALBERTO CARNEIRO BITAR PA JÁ FUI FLORESTA JOSÉ LUIZ FRANCO MEDEIROS MT AMAZÔNIA STYLE RAIMUNDO NONATO SILVA BARRETO FILHO PA

Edital de Chamada Pública nº 01/2017 – Lei Rouanet – Projetos selecionados