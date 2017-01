Temendo foragidos de presídio do Amazonas, governo do Acre reforça policiamento nas divisas

Da redação ac24horas 04/01/2017 17:50:35

Nessa semana, uma rebelião em presídios do Amazonas terminou com 60 mortos. Além disso, 112 presidiários fugiram de unidades prisionais do estado amazonense, e foi esse número que causou preocupação ao governo acreano.

Não por acaso o policiamento nas divisas do estado e fronteiras será reforçado nos próximos dias. Por enquanto, a polícia só conseguiu recapturar 58 foragidos e tem tido dificuldade para localizar os demais. Esses presos escaparam no domingo e segunda-feira passados.

A ordem aos policiais é fazer mais rondas e ter ainda mais atenção durante as abordagens em via pública. A checagem de documentos também é uma das orientações aos policiais.