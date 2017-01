Prefeitura de Rio Branco abre concurso para contratar profissionais do esporte e lazer

A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), divulgou nesta quarta-feira, 4, o edital 01/2017 que abre processo seletivo para contratação temporária de 16 profissionais que atuarão nos programas “Esporte e Lazer da Cidade” e “Segundo Tempo”, resultantes de convênios firmados entre a Prefeitura de Rio Branco e Ministério do Esporte. O edital e seus anexos podem ser acessados pelo site da Prefeitura de Rio Branco (www.riobranco.ac.gov.br).

Por esse edital, estão sendo abertas vagas para coordenador pedagógico, coordenador de núcleo, profissional de educação física e esporte. As inscrições acontecem de 09 a 20 de janeiro de 2017 e podem ser feitas das 8h às 12h e das 14h às 17h, na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL (Av. Getúlio Vargas, nº 1906, bairro Bosque, Rio Branco/AC).

Os programas tem duração de dois anos, sendo os quatro meses iniciais para promover toda a estruturação necessária ao desenvolvimento dos projetos e vinte meses de desenvolvimento efetivo das atividades com os beneficiados.

O Programa Segundo Tempo – PST tem por objeto a implantação de quatro núcleos de esporte educacional, visando atender 400 crianças, adolescentes e jovens do município de Rio Branco, para o qual deverão ser contratados um coordenador pedagógico e quatro profissionais de educação física e esporte.

Já o Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC, visa a implantação de dez núcleos de esporte e lazer, para atendimentos de 4 mil crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência em Rio Branco. O programa estabelece que cada núcleo realize um evento por mês, somando um total de vinte eventos por núcleo durante a vigência do convênio, assim como proceder com mais seis eventos sociais entre os núcleos e três eventos desse programa, para o qual deverão ser contratados um coordenador pedagógico e dez coordenadores de núcleo.

Para as funções de coordenador pedagógico e coordenadores de núcleo, as remunerações serão no valor de R$ 2.400,00, mais encargos para uma carga horária de 40 horas semanais. Para os profissionais de educação física, a remuneração será no valor de R$ 1.200,00, mais encargos, para uma carga horária de 20 horas semanais.

Além desses profissionais, deverão ser selecionados nos próximos meses mais 64 acadêmicos de educação física e agentes de esporte e lazer, cuja contratação será pelo sistema de bolsas no valor de R$ 750,00 cada. O edital para esse certame será lançado futuramente.

Programas vão atender 4,4 mil pessoas com 209 eventos

O Programa Segundo Tempo – PST é resultado de emenda parlamentar do deputado Alan Rick, mais contrapartida da Prefeitura de Rio Branco.

Já o Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC é resultado de aprovação de projeto apresentado por Chamamento Público, com repasse do Ministério do Esporte e contrapartida da Prefeitura.

Ao todo, os investimentos dos dois programas contemplarão mais de 4.400 mil pessoas, além da contratação de profissionais da área de esporte e lazer e a realização de 209 eventos ao longo de 20 meses, com desenvolvimento de diversas atividades e oficinas de esporte e lazer e de esporte educacional em Rio Branco.