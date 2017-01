PMDB declara amor ao PT em Brasileia e ganha presidência da Câmara

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 04/01/2017 19:08:49

Pimenta nos olhos dos outros é refresco, meus três leitores. Depois de a militância do PMDB espezinhar o PSDB (por tabela o virtual candidato ao Senado, Major Rocha) porque seus dois vereadores em Rio Branco apoiaram a eleição do presidente da Câmara de Vereadores da capital, Manuel Marcos (PRB), candidato que conta com o apoio do prefeito Marcus Viana (PT), o troco veio a galope. Em Brasileia, o vereador Rogério Pontes (PMDB) abandonou o bloco de oposição para ser presidente do legislativo municipal com as bênçãos da prefeita Fernanda Hassem (PT), que conquistou o apoio do peemedebista. E agora, quem é a verdadeira oposição?

O roteiro na novela parece que já estava decorado. Em seu discurso de posse, Rogério Pontes teria declarado que não seria problema para gestão de Fernanda Hassem. Outro detalhe interessante é que estaria tudo certo entre os vereadores de oposição que elegeram seis dos onze parlamentares, que o vereador Joelson Pontes (PP) seria presidente da Câmara, mas a bancada de apoio ao PT teria investido pesado e oferecido a presidência a Rogério Pontes, que não resistiu ao brilho dos olho$ da prefeita petista e aceitou a composição com os vereadores de PSB e PT. Os vereadores oposicionistas afirma que a moeda de troca foram dois cargos na prefeitura.

Rocha diz que não há briga com Bittar; “o mais bem avaliado sai ao Senado”

Quando duas pessoas não se entendem, não se bicam e quase se odeiam, muitas pessoas usam a batida frase que “dois bicudos não se beijam”. Uma parte dos caciques da oposição no Acre diria que a frase cai como uma luva para definir a relação de Major Rocha e Márcio Bittar, dois tucanos do bico duro que lutam por um mesmo objetivo: a candidatura ao Senado, em 2018. Mas as aparências enganam. Tido como brigão, turrão e inimigo número um do PT, o presidente do PSDB, deputado federal Major Rocha quer colocar um ponto final nas ilações, boatos de bastidores e preparar o PSDB para servir de porta-aviões para o voo das candidaturas tucanas.

Rocha afirma que as decisões dentro do PSDB acontecerão de forma democrática, inclusive, em relação a escolha de possíveis nomes para compro a chapa majoritária do bloco de oposição. O líder tucano alega que, ao contrário dos comentários em redes sociais, não há briga nem racha dele com Márcio Bittar. “É natural que os filiados de um partido coloquem seus nomes para passar por uma avaliação. O Márcio está colocando seu nome, conversando com lideranças e militantes. Da mesma forma, eu estou fazendo. Isso não quer dizer que vamos bater agir de forma intransigente. Ao final deste processo, o mais bem avaliado sai candidato ao Senado”.

Poucas mexidas no time de Ilderlei Cordeiro



O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (PMDB) anunciou seu secretariado e realizou poucas mexidas no time de gestores escalados nas gestões anteriores pelo Leão do Juruá. Alguns mudaram de pasta, mas a base do time do Leão foi mantida. Entre os que permanecem na prefeitura estão: José Ivo Peres Galvão, Dayana Maia Nascimento, Rosa Maria Dos Santos Sampaio Da Silva, José Maria De Lisboa Silva, Mário Vieira Da Silva Neto, Neto Vitalino e Jonathan Xavier Donadoni. Todos prestaram serviço a prefeitura nos últimos oito anos. Pronto, time escalado, pastas definidas agora é hora de cair em campo para mostrar o entrosamento.

Gemil em ação



O secretário de saúde Gemil Júnior tem se virado nos trinta para contornar os problemas de sua pasta. Ele é do tipo que bate o escanteio e corre para cabecear. Antes de lançar aplicativo que permite à população fiscalizar plantões de médicos, o gestor chegou a se fantasiar de Zorro para promover palestras motivacionais para os servidores da saúde, juntamente do o faraó Fabrício Lemos, diretor do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, além de montar um cavalo branco para representar Jesus Cristo numa performance para fieis da Igreja Batista do Bosque. Ele procura suprir as limitações orçamentárias de sua pasta com muita criatividade.

Homenagem a meu amigo Jesus

Meus três leitores, vocês não imaginam, mas sou amigo de tomar gelada e fazer churrasco com Jesus. Ele aniversariou ontem, mas nunca é tarde para presentear um ilustre amigo. Ofereço esta superprodução de Z-Maguinho, como presente de aniversário para o quase pastor Jesus Evangelista. Ele é uma fã deste cantor, coreógrafo e dançarino que arrasta multidões Brasil afora. Afastem os sofás e cadeiras e bora dançar e cantar.

Agora vai!!!!



O governador Sebastião Viana (PT) lançou ontem na cidade de Xapuri, a Operação Cidade Segura, que “reúne até 95 homens do Sistema Integrado de Segurança Pública e tem o apoio do Exército Brasileiro e das Polícias Federal e Rodoviária Federal. Nós vamos alcançar todo o estado com essa operação e vamos devolver para a sociedade a condição de cidades seguras. Xapuri é o início porque é uma unidade modelo que teremos com os treinamentos das polícias e apoio do exército, que nos atenderá em até 150 quilômetros além das faixas de fronteira”. Espero que os criminosos que executam (em média) uma pessoa por dia na cidade de Rio Branco, leiam a notícia no portal de notícias oficial do governo do Acre e na página do governador no facebook e fiquem amedrontadas com este aparato bélico.