MX Design atende construtor de instrumentos musicais e se torna case de sucesso do SEBRAE nacional

Da redação ac24horas 04/01/2017 12:23:30

A consultoria de inovação tecnológica para a LuthiAcre, fábrica de instrumentos musicais, valeu à MX Design um reconhecimento importante do SEBRAE nacional. O resultado do trabalho tornou a parceria um “case” de sucesso. As duas empresas acreanas se uniram para oferecer ao mercado um novo conceito de instrumentos musicais na linha EcoDesign. Além dos desenhos foi realizado um trabalho completo de marketing que inclui a mudança na marca, criação de catálogo, peças publicitárias para a web e acesso aos conhecimento de novas tecnologias para incrementar a produção e o posicionamento no mercado da LuthiAcre.

Maxtane Dias da MX explicou que foi utilizado um conceito de valorização da cultura amazônica na concepção dos instrumentos. “O Ecodesigner se propõe ao aproveitamento das madeiras nobres exclusivas da floresta acreana. Desde a utilização da matéria prima até o desenho dos instrumentos, guitarras e violões, tudo transpira os elementos florestais da nossa cultura. Assim o SEBRAE nacional através do SEBRAETEC reconheceu o trabalho com um case de sucesso. Criamos um desenho harmônico e de identidade com a floresta Amazônica preservando a nossa cultura e musicalidade,” avaliou Max.

A arte sonora do luthier

Quem fabrica instrumentos musicais é um luthier. É preciso uma vasto conhecimento de música e matérias primas para se construir um instrumento refinado exclusivo. O acreano Bruno Sá, de 28 anos, se apaixonou por essa arte. “Comecei a tocar em bandas aos 13 anos de idade. Paralelamente sonhava em fazer meus próprios instrumentos. Assim passei um período aprendendo com um luthier aqui em Rio Branco. Mas em 2011, depois de divergências de conceitos, resolvi criar o meu próprio negócio,” conta Bruno.

“Comecei a oficina na casa da minha avó. Posteriormente conforme aumentaram as encomendas fomos ampliando o espaço. Já fizemos mais de 30 instrumentos que estão espalhados por vários pontos do Brasil,” conta o luthier acreano.

Agora, o objetivo de Bruno é abrir mercado para os seus instrumentos com o toque refinado da Floresta Amazônica além das fronteiras brasileiras. “Tenho certeza que com esse novo conceito de EcoDesign os nossos instrumentos terão muitos mais valor agregado no exterior. Estamos já trabalhando o nosso catálogo nos Estados Unidos e na Holanda,” finalizou.