Habilitação da nefrologia do Hospital do Juruá pelo Ministério da Saúde

Charlene Carvalho 04/01/2017 10:13:48

Só quem tem um parente com problema grave de saúde que o obriga a se ausentar do seu domicílio para tratamento, sabe como isso é complicado. Como é complicado também, o Estado bancar com seus recursos o tratamento de hemodiálise dos pacientes do Juruá. Um custo alto para um estado com recursos escassos. Mas isso, ainda bem, agora é página virada. Uma ação intensa do deputado federal Alan Rick (PRB), garantiu a habilitação do Hospital do Juruá para que o governo federal, através do Ministério da Saúde, banque esse tratamento via Sistema Único de Saúde (SUS).

CUSTOS

O valor anual dos gastos com a Nefrologia no Juruá é de R$ 2,4 milhões. Há dois anos o Estado bancava esses recursos e desde o governo Binho se buscava essa habilitação. O Ministro Ricardo Barros se mostrou sensível ao pleito do deputado Alan Rick e a portaria foi publicada na última sexta-feira de 2016. Uma vitória e tanto para o seu mandato, mas acima de tudo, uma grande vitória para o povo do Juruá.

BAZAR E BINGO BENEFICIENTE

Boas causas precisam ser compartilhadas. Todo mundo já viu ou recebeu no whats essa mensagem, mas é importante participar e ajudar. Sábado das 09h às 18h, no Amazônia Palace Hotel, as amigas do rapaz Rafael Mafra, que sofreu um grave acidente em Maceió e precisa de recursos para custear o tratamento, realizam um bazar apara arrecadar fundos para o seu tratamento. No domingo será a vez de um bingo beneficente às 20h na paróquia São Peregrino com o mesmo objetivo. Se você tem objetos para doar ao bazar, entregue nos pontos de coleta. E aproveite para ir ao bingo domingo. Solidariedade faz bem ao coração.

OS MOTIVOS

Rafael Mafra necessita com urgência de uma cirurgia complexa, a Artrodese de coluna cervical via anterior, que custa, em média, R$ 100 mil. Além da cirurgia há os custos de internação em UTI, medicamentos, fisioterapia e outros auxílios médicos. Ah, se você quiser ajudar financeiramente pode doar qualquer valor para a conta corrente da mãe dele no Banco do Brasil. Sandra Maria Alves da Silva Banco do Brasil Agencia: 4265-X Conta Corrente: 26.260-9 CPF 197.186.242-87. Vamos ajudar?



CINQUENTA TONS

Um dos assuntos mais comentados de ontem foi, sem dúvida, o novo trailer do filme 50 tons mais escuros, que estreia, nos Estados Unidos, no dia 10 de fevereiro (dia dos namorados por lá). O bapho é grande, por conta da, digamos, performance de Mr. Grey em uma das cenas.

Não viu? Corre no You Tube, gata!

NOS CINEMAS

Como a estreia do filme é mundial, por aqui também deve estrear em fevereiro. É claro que a maioria vai dizer: não irei assistir. Mas vai. A trilogia é um sucesso. Só em livros já foram vendidos mais de 100 milhões de cópias. Isso sem contar os PDF’s compartilhados. E tem Mr. Grey em tela gigante, né?

Tá, sei… sei…

LEITURA

Tenho um problema sério com livros. Se me deixar numa livraria gasto tudo que tenho por lá. Sou daquelas pessoas que passa, tranquilamente, o dia todo na Livraria Cultura da Paulista e sem reclamar. O problema é que livro tá caro.

MENTE FRACA

Pois bem. Fui ao shopping, entro na livraria e olha daqui, olha dali, repetia mentalmente o mantra: não vou comprar nada, não vou comprar nada, até me deparar com o novo livro de Julian Fellowes’s, Belgravia, editado pela Intrínseca. Impossível não se apaixonar. Principalmente porque ele é o criador e principal roteirista de uma das minhas séries favoritas: Downton Abbey. Comprei o livro e não me arrependo. Muito bom. Recomendo.

PENSÃO

Sempre que posso vou ao Novo Mercado Velho almoçar. Gosto da comida e gosto do preço. Gosto especialmente do bife de fígado. Tem gente que não gosta. De comida de mercado e de bife de fígado. Não sou dessas. Tô só esperando o Moisés Alencastro voltar das férias pra ir lá.

E você, gosta?

POR AÍ

Basta uma olhada no Facebook e no Instagram para perceber como tem acreano viajando nessa temporada de crise. Os mais afortunados estão na Bahia, ali por Trancoso, ou em Fernando de Noronha. E nem vou citar os que viajaram para Europa e Estados Unidos. A turma de Fortaleza não pode faltar, assim como a de Natal, Rio de Janeiro e, mais recentemente, Floripa.

DO LADINHO

O Peru já não tem grandes encantos (tem sim, o problema é que o povo já andou demais por lá), mesmo assim ainda tem muita gente aproveitando a viagem. Vale a pena. É bom e não é caro. E Lima tem alguns dos melhores restaurantes do mundo.

EU?

Maninho, fico por aqui mesmo que o negócio não está fácil pra ninguém. Além disso, estou economizando para ir ali bem longe e, de preferência, para não voltar (até parece que vou deixar de perturbar vocês).

Lorenzo Santos Furtado, comemorou mais um aniversário cercado de amigos. Tudo, naturalmente, organizado por sua mãe, Neide Santos

Iracema Gusmão, na foto como esposo Valdeci, foi a aniversariante da segunda-feira. Iracema é um ser humano raro, precioso. Orgulho de ter a oportunidade de conviver com ela e com seus filhos. Uma mulher virtuosa!

Pastora Kinha Oliveira fazendo a festa com as filhas e os netos em momento de relax e descontração. Não tem coisa melhor que reunir a família. E uma família como a da Kinha, então…