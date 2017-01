Gedeon consegue eleger presidente da Câmara e fica com maioria na Câmara de Plácido de Castro

Jairo Carioca 04/01/2017 16:37:50

O prefeito do município de Plácido de Castro, Gedeon Souza, deu a volta por cima, conseguiu eleger o vereador irmão Paulo (PSD) como presidente da Câmara Municipal com votos dos vereadores Denísio (PCdoB), Enfermeira Meire (PSDC), professor Marcelo e Meire do Dino (ambos do PSDB) e Mineirinho (DEM). A eleição da Câmara que aconteceu no dia da posse do prefeito, acabou em confusão e só veio a ser realizada ontem (3).

Uma ação protocolada pelo Partido dos Trabalhadores na Justiça impediu a candidatura de Denísio (PCdoB) como presidente na chapa escolhida por Gedeon após rebelião dos vereadores Zé Nunes (PR) e Dr. Denys (PP). Zé era o candidato escolhido por Gedeon para continuar presidindo a Câmara, mas o processo foi interrompido pelo vice prefeito, o Zé Maria, causando toda celeuma.

Até o deputado federal Major Rocha, do PSDB, fixou residência em Plácido de Castro desde o último domingo para garantir a eleição de um vereador da base e sustentação de Gedeon na Câmara Municipal.

Hoje pela manhã, era grande a movimentação de vereadores no gabinete do prefeito em Plácido de Castro, tudo por conta do resultado apertado nas eleições.

A adesão do PCdoB na chapa e na base de sustentação de Gedeon, para alguns analistas, pode gerar dor de cabeça ao prefeito, mas ele afirmou para a reportagem do ac24horas que está tranquilo.

“Nossa intenção é de fazer uma gestão muito transparente e com total equilíbrio fiscal, portanto, acreditamos que com o nosso trabalho vamos ampliar a maioria da base na Câmara, vamos governar para todos e por uma Plácido de Castro melhor” assegurou Gedeon.

Polêmica acabou dividindo opiniões e suscitando debates no grupo de oposição estadual

A polêmica em torno do resultado da eleição para Câmara de Vereadores em Plácido de Castro acabou aquecendo o debate sobre a postura de lideranças da oposição em todo o estado, com uma ajudinha do episódio da Câmara de Vereadores de Rio Branco, onde, a chapa eleita, presidida pelo vereador Manuel Marcos (PRB) teve votos de dois vereadores do PSDB.

Grupos de militantes nas redes sociais debatem desde o último domingo, em quem se deve confiar no novo grupo de políticos eleitos em outubro do ano passado. Criticas pesadas foram direcionadas por peemedebistas contra o deputado federal Major Rocha.

Major Rocha partiu para o contra-ataque e disse que, “mais uma vez a oposição está atendendo interesse pessoais e atacando os próprios integrantes. Se eles estão dispostos a fazer a limpa vamos começar pela Aleac. Expulsem os deputados de oposição que votaram no Ney Amorim, que podemos começar a conversar, mas não venham questionar apenas o PSDB”, dispara Rocha.

Os ânimos continuam exaltados. Hoje pela manhã, Valdete do PMN ressuscitou a postura do vereador Rogério Pontes, do PMDB, de Brasileia, que segundo ela, abandonou a oposição e se uniu ao PT, “iludido para ser presidente da Câmara com apoio da Frente Popular”, acrescentou.

A lembrança feita por Valdete foi suficiente para reascender o debate em torno de “verdadeira oposição”, slogan criado pelo grupo do deputado Major Rocha nas redes sociais.