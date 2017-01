Centros de Atendimento e sistemas de internet da Prefeitura de Rio Branco não funcionam nesta sexta

O Departamento de Tecnologia da Informação e Modernização da Gestão (DTIMG) da Prefeitura de Rio Branco estará fazendo a migração das informações, conversão de dados e validação ao longo da noite de quinta-feira e durante todo o dia de sexta-feira para que na segunda-feira, 09, tudo esteja normalizado.

“Estamos modernizando a gestão com a implantação do módulo de RH. Por ele, toda a vida funcional do servidor passa a ser gerenciado em um único local”, explicou Mafran Oliveira, diretor do DTIMG.