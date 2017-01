Buscas por jovem no São Francisco entram no terceiro dia

Jairo Barbosa 04/01/2017 08:17:53

Depois de dois dias de intensas buscas sem sucesso, os mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Acre entraram no terceiro a procura do jovem Michel Júnior, d 24 anos, que desapareceu no igarapé São Francisco, no último domingo(1).

O major Cláudio Falcão, da assessoria de imprensa da corporação, informou que as buscas foram retomadas nesta quarta feira onde os mergulhadores iriam ampliar o raio de ação nas buscas.

Michel desapareceu depois de pular no manancial para tentar ajudar uma família que caiu de um barco que naufragou durante a travessia em um trecho do ramal do Panorama, inundado pelo igarapé devido a uma forte chuva.

Apesar da família do jovem ainda manter as esperanças de encontra-lo com vida, essa possibilidade é cada vez mais remota para o Corpo de Bombeiros.