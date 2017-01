Associação dos Magistrados do Acre oferece curso sobre “Liberdade de Expressão e de Imprensa”

Da redação ac24horas 04/01/2017 10:51:12

O juiz do Tribunal de Justiça, Giordane Dourado, está oferecendo um curso “Liberdade de Expressão e de Imprensa” aos jornalistas. Como especialista em Direito Constitucional, objetivo dele é compartilhar o conhecimento, realizando uma comparação do tema no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa.

A qualificação acontecerá entre os dias 20 e 21 de fevereiro na Escola do Poder Judiciário (Ejud), que fica na sede do Tribunal de Justiça. O magistrado promete traduzir o juridiquês. É uma boa oportunidade para ampliar os conhecimentos dos profissionais que lidam todos os dias com a divulgação de informações de forma útil e importante para a sociedade.

As inscrições foram abertas com bastante antecedência para que os jornalistas possam se planejar uma vez que se tratam de profissionais que atuam em diversos turnos do dia e até da noite, no fechamento das edições dos jornais impressos ou em programas de TV.

Giordane Dourado é presidente da Associação dos Magistrados do Acre (Asmac), entidade que patrocina o evento, possui MBA pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e é mestrando em Direito Constitucional pela Universidade Clássica de Lisboa.

O curso é gratuito, mas é preciso realizar a inscrição para garantir a vaga. O endereço para a inscrição é https://goo.gl/forms/83Di1R95yUifZbrm2.