Morte: Estado do Acre registra 5 homicídios nas últimas 24 horas

Jairo Barbosa 04/01/2017 09:57:49

No 3º dia do ano, as autoridades policiais registraram e confirmaram 5 homicídios no Acre, números alarmantes que confirmam a crescente onda de violência no estado.

Enquanto a Secretaria de Segurança Pública do Estado fechou 2016 afirmando ter sido o ano mais violento da história, 2017 começa com registros mantém as estatísticas da criminalidade em alto grau.

3 homicídios em Rio Branco

Na capital, três pessoas foram mortas a tiros em situações semelhantes: executadas por motoqueiros em regiões diferentes da cidade.

No bairro Estação Experimental, na tarde da última terça feira, Geovane França de Souza, de 21 anos, foi morto no quintal da casa onde morava, na Rua Vital Brasil com mais de seis tiros.

A família da vítima estava em casa na hora do crime e assistiu a execução.

No bairro Plácido de Castro, um homem identificado até o momento apenas pelo apelido de Caramujo foi a segunda vítima de arma de fogo na capital. De acordo com os registros da polícia, o crime aconteceu por volta das 20 horas.

Perto da meia noite, foi o encontrada a terceira vítima da violencia urbana: um jovem com identidade não revelada foi executado também a tiros no bairro Taquari.

Mototaxista emboscado em Sena Madureira

Leandro Rodrigues Modesto, 30 anos, que trabalhava como mototaxista, foi assassinado com disparos de arma de fogo, depois de ter sido atraído para o local do crime por um suposto passageiro.

Ele foi atender uma corrida no bairro Jardim Primavera e lá, surpreendido pelo seu algoz que atirou diversas vezes no rosto da vítima

Ex-presidiário executado em Cruzeiro do Sul

O primeiro homicidio na segunda maior cidade do estado teve como vítima, o ex-presidiário Cleonardo Martins Barbosa, de 31 anos.

Depois de cumprir meses de prisão pelo crime de tráfico de droga, Cleonardo estava em liberdade a poucos dias e foi surpreendido na porta de uma distribuidora de bebidas, de sua propriedade, na tarde de ontem no bairro Telégrafo.

Familiares dele contaram á polícia que dois homens chegaram em uma motocicleta, desceram e começaram a atirar contra Cleonardo que morreu no local.