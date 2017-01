Confusão: vídeo mostra confusão generalizada pós-festa de réveillon na cidade de Cruzeiro do Sul

Da redação ac24horas 03/01/2017 15:43:10

Uma confusão generalizada foi registrada por um cinegrafista amador de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Nas imagens é possível ver cerca de 20 pessoas envolvidas em uma discussão que acaba em garrafadas, socos e pontapés. O fato teria ocorrido após uma festa de réveillon, nas proximidades do Teatro Nauas.

É possível perceber que tudo começa com uma discussão. Aparentemente, algumas pessoas que teriam ingerido bebida alcoólica começam a gritar e se aproximar do outro. Um número reduzido de pessoas tenta apartar a confusão, mas não adianta.

No final do vídeo, uma jovem recebe uma garrafada pelas costas. Logo depois, com a confusão à pino, outro rapaz é derrubado e parece ser golpeado na cabeça. Ele fica desacordado e um grupo de amigos se aproxima pedindo que a confusão pare. Logo depois, um homem chuta um dos que tentam ajudar, e a confusão reinicia.

Nos últimos segundos do vídeo um dos envolvidos na confusão tenta ir embora dirigindo uma caminhonete branca, mas é impedido por pessoas que presenciaram a briga. Vaja as imagens.